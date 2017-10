„Více než rok poté, co Komise přijala toto rozhodnutí, Irsko stále nevymohlo peníze, ani částečně,” uvedla Vestagerová. Termín, do kterého mělo Irsko splnit požadavky EK, byl 3. leden letošního roku.

Komise loni rozhodla, že Irsko řadu let poskytovalo společnosti Apple státní pomoc v podobě neoprávněných daňových výhod, a nařídila, aby Apple doplatil na daních do irské státní pokladny 13 miliard eur plus úroky. [celá zpráva]

Irsko však rozhodnutí EK odmítá a tvrdí, že daňové otázky jsou v kompetenci jednotlivých členských zemí, nikoli v kompetenci EK. Zároveň obvinilo Komisi, že v otázce daní pro americkou společnost Apple překročila své pravomoci a zasáhla do národní suverenity členské země.

„Nemají v daních žádné pravomoci a přes údajnou státní pomoc si pouze otevírají zadní vrátka, aby mohli ovlivňovat daňovou politiku jednotlivých zemí, i když podle evropských smluv jsou daně věcí suverénních vlád,” řekl už dříve k požadavku EK irský ministr financí Michael Noonan.

Šéf Applu Tim Cook krátce po vyřčení požadavku na daňové doplatky řekl, že jeho firma žádné speciální dohody s Irskem neuzavřela a že se téměř 36 let od chvíle, kdy v irském Corku otevřela svou továrnu, řídila místními zákony.