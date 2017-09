„Vláda odhlasovala rozpočet, který se bude posílat do Sněmovny. Schodek se neměnil, bude 50 miliard,“ potvrdila Novinkám ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Jednání podle ní proběhlo bez větších diskusí, protože vše bylo předem projednané. Hlasování o státním rozpočtu bylo jednomyslné, dodala Marksová.

„Rozpočet pokrývá zvýšení důchodů, platů, výdajů na vědu i na vysoké školy,” konstatoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Kabinet se v pondělí shodl, že od ledna navýší důchody v průměru o 475 korun. Zároveň vláda rozhodla, že státní zaměstnanci a členové bezpečnostních sborů dostanou od listopadu přidáno 10 procent. Učitelům se platy zvýší o 15 procent.

Ministr dopravy Dan Ťok uvedl, že jeho resort dostal navíc dvě miliardy korun. „Pro mě to není dostatečné. Mně by se líbilo sedm miliard navíc, což by nám pomohlo začít všechny stavby,” řekl Ťok ke schválenému rozpočtu.

„Je před volbami a je víc předvolebně lákavé přidat na mzdách než na silnicích,” dodal kriticky ministr dopravy. Rozpočet byl přitom schválen jednomyslně.