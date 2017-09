Zákaz rumového aroma v tuzemáku? Potravináři se bouří

Potravinářská komora ČR se ohrazuje proti tvrzení, že rumový éter používaný v českém tuzemáku ohrožuje zdraví spotřebitelů. Ve čtvrtek to uvedla tisková zástupkyně komory Dana Večeřová. Podle komory by rozhodnutí Evropské komise o zákazu bylo „zcela nekompetentní” a jednalo by se o útok na české potravináře.