Litevská studie srovnává testy 33 produktů stejných značek prodávaných v Litvě a Německu. U 23 z nich výzkumníci našli významné rozdíly ve složení, chuti, barvě nebo konzistenci.

„Pokud si spotřebitel koupí výrobek, který je známý v celé EU, pak samozřejmě doufá, že dostane totéž od Vilniusu až po Lisabon,” nechal se slyšet Markauskas.

„To, že v Německu je káva aromatičtější a čokoláda má plnější chuť, byla dosud jen fáma. A teď jsme to prokázali,” dodal litevský ministr.

Podle Jourové jde o nekalou praktiku



Na rozdílné složení potravin stejné značky v jednotlivých zemích EU opakovaně upozorňují země visegrádské čtyřky. Jejich jménem nedávno v Bruselu jednal slovenský premiér Robert Fico. O tématu se v projevu před europoslanci zmínil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. [celá zpráva]

Eurokomisařka Věra Jourová uvedla, že EU z letošního rozpočtu uvolní zhruba milión eur (26,1 miliónu korun) na další testování potravin. Podle ní se jedná o nekalou obchodní praktiku. [celá zpráva]

„Podle našeho právního názoru je to nekalá obchodní praktika a máme nástroje na to, abychom to potírali,” řekla Jourová. Uvedla, že za nejrychlejší řešení považuje zpřesnění nynější evropské legislativy. „Dám také národním orgánům metodiku, jak postupovat, a věřím tomu, že když se bude postupovat případ od případu, můžeme během příštího roku hodně těch věcí vyřešit,” řekla.

Ne všichni volají po regulaci



Ne všichni však souhlasí, aby se problém řešil regulací. „Opravdu chceme, aby řešení přišlo od vlády ve formě další regulace, zákona nebo směrnice?” ptal se Yaël Ossowski z Centra pro spotřebitelskou volbu v rozhovoru pro Novinky. [celá zpráva]

„Je na médiích, občanské společnosti, think-tancích, aby se tím tématem zabývaly a vytvářely tlak na společnosti a trh. Taková cesta je mnohem lepší než regulace, která by uvalila další náklady na spotřebitele a dále by jim zdražila potraviny, po kterých touží,” dodal.