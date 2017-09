Bezprostředně už tak nehrozí zřícení mostní konstrukce. V opačném směru je doprava stále vedena přes městys Černá Hora.

Most musel být na konci července při opravě nečekaně uzavřen pro veškerou dopravu, protože dělníci na něm zjistili tak masivní poškození, že hrozilo jeho zřícení. Veškerá doprava pak směřovala přímo přes Černou Horu. Pro řidiče to nepředstavovalo výraznější zdržení, pro místní to ale byla velká zátěž.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakonec po prostudování stavu mostu rozhodlo o tom, že na přelomu ledna a února bude zdemolován a na jeho místě vyroste nový. Do té doby by měl být stávající most v provizorním provozu. „Ještě do zimy opravíme za šest miliónů průtah Černou Horou, protože silnice není na takovou zátěž stavěná,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Most u Černé Hory na silnici 1/43

FOTO: Mapy.cz

„Se stavbou chceme začít na jaře příštího roku, aby auta mohla jezdit po novém už na konci roku 2018, stát by měl zhruba 70 miliónů korun,“ řekl Rýdl. Společně se stavbou nového mostu se řeší i možné omezení kamiónové dopravy na silnici.

Podle některých studií totiž až dvacet procent provozu tvoří tranzitní kamiónová doprava, silnice dlouhodobě náporu aut nestačí. Plánovaná dálnice, která by měla situaci vyřešit, je navíc v nedohlednu. Není proto vyloučeno, že nákladní doprava bude po dobu stavby nového mostu odkloněna po dálnici D35 a D1 přes Olomouc a Vyškov.