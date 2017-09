Před katastrofou ve Fukušimě se v roce 2010 postavilo rekordních 15 atomových elektráren. Méně elektráren vzniká i v jejich budování dříve velmi aktivní Číně.

V roce 2013 se na světě postavilo už jen deset jaderných elektráren, osm v roce 2015, tři v roce 2016 a jen jedna v první polovině letošního roku. V Číně, která byla v posledním desetiletí jejich nejaktivnějším stavitelem, vzniklo v roce 2010 deset atomových elektráren, šest v roce 2015 a loni jen dvě. Letos začala se stavbou nové elektrárny zatím pouze Indie.

„Jaderný druh zaniká,” řekl novinářům Schneider. Uvedl, že by ho nepřekvapilo, pokud by některé už započaté projekty byly ukončeny. Podle údajů WNISR k tomu docházelo od roku 1977 do poloviny roku 2017 v každém osmém případě.

Podíl jaderné energie na celosvětové výrobě elektřiny v loňském roce poklesl na 10,5 procenta ze 17,5 procenta v roce 1996. Množství elektřiny vyráběné z jádra za stejnou dobu vzrostlo o 1,4 procenta, vyplývá z údajů WNISR. Krátká jaderná renesance vyvrcholila rokem 2010 po více než dvacetileté pauze, která následovala po havárii elektrárny v Černobylu.