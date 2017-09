Čínské banky odřízly Severní Koreu

Čtyři největší čínské státní banky – Bank of China, Čínská průmyslová a obchodní banka (ICBC), Agricultural Bank of China a China Construction Bank – přestaly poskytovat finanční služby severokorejským klientům. Krok by měl souviset s americkými obavami, že Čína nepostupuje vůči režimu v Pchjongjangu dostatečně tvrdě. V úterý o tom informovala agentura Reuters.