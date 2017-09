Zájem o 50 procent Vítkovic má zahraniční investor, oznámil Zeman

Zájem o vstup do strojírenských Vítkovic má zahraniční investor, jenž by v podniku mohl získat padesátiprocentní podíl. V Ostravě to v úterý řekl prezident Miloš Zeman. Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková řekla, že firma tuto informaci nebude komentovat.