Tvrdý brexit by Británii přinesl 1,75 biliónu

Pokud by Británie zvolila takzvaný tvrdý brexit a jednostranně zrušila všechna cla, pak by i bez dohody s Evropskou unií mohla získat 80 miliard liber (1,75 biliónu korun) ročně. Vyplynulo to ze studie britského ekonoma Patricka Minforda z univerzity v Cardiffu, o níž informoval server BBC. K podobným závěrům dospěla další studie z londýnského Institutu pro ekonomické záležitosti.