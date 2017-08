Na rozdíl od předchozích let, kdy bylo jasnou jedničkou Polsko, se letos v Česku – přestože disponuje jen zhruba polovičním trhem svého většího souseda – proinvestovalo nejvíce ve střední Evropě, a to 50 procent ze všech investic proudících do regionu.

Z 2,1 miliardy eur investovaných v Česku šla více než miliarda výlučně do obchodních center. Majitele změnilo například pražské OC Letňany nebo Olympia Brno. S odstupem následovaly investice do kancelářských budov, průmyslových objektů a hotelů.

Kancelářská budova River Garden v pražském Karlíně

FOTO: Cushman & Wakefield

„Do konce roku 2017 očekáváme, že celkový investiční objem překročí hranici tří miliard eur a budou opět padat historické rekordy. Příští rok ovšem přinese změny, a to zejména v typu nemovitostí, které se budou prodávat. Například u obchodních center očekáváme, že celkový objem investic u těchto nemovitostí klesne během příštích dvou let na polovinu. Naopak administrativní budovy by měly zaznamenat nárůst poptávky,“ řekl Michal Soták z Cushman & Wakefield.

Analýza do střední Evropy zahrnula Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Doposud největší vybrané transakce roku 2017 Olympia Brno Maloobchod OC Letňany Maloobchod CBRE GI Portfolio Maloobchod/kanceláře Futurama A + B + C Kanceláře River Garden I Kanceláře Central Most Maloobchod

Němce a Rakušany vystřídali domácí investoři

Za posledních deset let se trh více než zdvojnásobil, výrazně se změnila i skladba investorů. Původně nejaktivnější německé a rakouské investory, kteří zaznamenali výrazný pokles v podílu na investičním objemu, vystřídal v prvenství domácí kapitál. Podíl domácích investorů vzrostl ze zhruba deseti procent na téměř třetinu.

Komerční nemovitosti přilákaly kupce z celkem 25 zemí, před deseti lety to byla polovina. Co se týče tzv. exotických zemí, nejvýznamnější jsou Singapur, Čína a Jižní Afrika.

V Česku se momentálně nachází zhruba 100 obchodních center. Za poslední dva roky vystřídal majitele asi tucet z nich. Hodnota každého z nich byla přes 50 miliónů eur (1,3 miliardy korun).

Investiční boom zeslábne



„V příštích dvou letech máme v hledáčku už jen čtyři až pět projektů nad 50 miliónů eur. Lze tedy usuzovat, že v krátkodobém horizontu současný investiční boom zeslábne. Důvodů je několik. Noví majitelé jsou povětšinou dlouhodobí investoři, kteří nepotřebují rychle prodat a spíše si nemovitosti podrží,” odhaduje Alexander Rafajlovič z investičního týmu Cushman & Wakefield.

Maloobchodu se nyní daří a investoři těží z velmi solidního zhodnocení svých nedávných investic. „A konečně je to i skutečnost, že se nová obchodní centra téměř nestavějí. Třeba v tomto roce se postavil pouze Central Jablonec,“ dodal.

Cushman & Wakefield je předním světovým poskytovatelem realitních služeb. Působí ve více než 70 zemích a zaměstnává kolem 45 tisíc lidí.