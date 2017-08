Rychlostí 350 kilometrů za hodinu začaly vlaky v Číně poprvé jezdit v srpnu 2008. V roce 2011, po kolizi dvou vlaků blízko města Wen-čou, při kterém zahynulo 40 osob a 191 bylo zraněno, byla rychlost snížena na 250 až 300 kilometrů v hodině.

Trasu dlouhou 1250 kilometrů vlak ujede za čtyři a půl hodiny.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Čína má již více než 20 tisíc kilometrů vysokorychlostní železnice. Do roku 2020 chce přidat další tratě o délce 10 tisíc kilometrů. Země již vytvořila nejdelší síť vysokorychlostní železnice na světě a podle odhadů za ni utratila 360 miliard USD (osm biliónů korun).

V Česku se stále provádějí studie, kudy by trasy pro rychlovlaky měly vést. Podle expertů budou rychlovlaky v Česku jezdit nejdříve za 12 let. Mezi prvními by mohla fungovat vysokorychlostní trať mezi Prahou a německými Drážďany.