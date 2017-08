Proti nemoci nechávají chovatelé zvířata očkovat, stávající vakcína ale králíky proti novému viru neochrání. Podle státní veterinární správy by měla být nová látka připravená do konce srpna.

Loni odborníci v zemi poprvé zaznamenali virus RHDV1a, letošní varianta má označení RHDV2.

„V rámci studie výskytu virů moru králíků na území České republiky naše laboratoř zjistila nejen přítomnost viru RHDV1a, ale potvrdila i podezření veterinárních specialistů z praxe, že se na našem území již objevil i nový virus RHDV2. Dobrý ochranný efekt má vakcinace, ale vakcína musí obsahovat aktuální viry, které cirkulují v daném státě,“ konstatoval vedoucí skupiny výzkumníků z brněnské univerzity Petr Lány.

Devět z deseti králíků uhyne

Mor králíků je virové infekční onemocnění, při němž postižená zvířata ve velkém umírají. Ve světě je známé od roku 1984, v tehdejším Československu od roku 1988.

Starší typy virů způsobují akutně krvácivé onemocnění dospělých králíků. Příznaky se objeví za jeden až tři dny po nakažení, nemoc trvá 12 až 96 hodin a 90 procent zvířat uhyne. Onemocnění králíků po nové infekci trvá tři až pět dní, úhyny se pohybují v rozmezí pěti až 70 procent, o to větší ale může být počet vironosičů. Oproti infikování původními viry nyní hynou i mláďata stará 15 až 20 dnů.

Podle veterinářů je v zájmu zastavení šíření všech virů moru králíků důležité dodržovat zoohygienická opatření — chovatelé by měli omezit nákup králíků z chovů, u nichž nemají o případné nákaze dost informací, a měli by také omezit vstup návštěv do chovných zařízení, protože virus je ve vnějším prostředí velmi odolný.