Burzy v Evropě odpoledne ztrácely nejčastěji mezi jedním až dvěma procenty a následovaly tak pokles v Asii a USA. Pražská burza klesla o necelé procento.

Na druhou stranu švýcarský frank posílil vůči dolaru i euru, vzhůru zamířily i ceny zlata a státních dluhopisů.

„Trumpovy komentáře vůči KLDR vyvolaly nervozitu a strach, co mají znamenat,“ řekl Reuters analytik londýnské Think Markets Naeem Aslam.

Trump v úterý na tiskové konferenci v Bedminsteru ve státě New Jersey prohlásil, že Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu (fire and fury), jakou svět neviděl. [celá zpráva]

Severokorejská armáda vzápětí přes státní agenturu KCNA uvedla, že „pečlivě zkoumá” možnost raketového útoku na americký tichomořský ostrov Guam. Plán podle mluvčího severokorejské armády může být realizován kdykoli po pokynu vůdce Kim Čong-una. [celá zpráva]

Americký deník The Washington Post v úterý s odkazem na důvěrnou zprávu amerických tajných služeb napsal, že KLDR už má miniaturní jaderné hlavice, kterými může vyzbrojit své současné balistické střely.

Podle analytiků společnosti Patria měl na evropské burzy negativní efekt také středeční útok v Paříži autem na vojáky zapojené do protiteroristické operace. [celá zpráva]