Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) avizovalo zprovoznění celé dálnice již několikrát. Pokaždé následoval odklad. Nyní je proto v úvahách o termínech opatrné. „Pokud jde o zajištění stavby a výhledového otevření dálnice na plnou šíři, jsem optimista,“ řekl Právu neurčitě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na zprovoznění všech čtyř pruhů není podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) žádný zvláštní tlak. „Nemusíme to uspěchat. Vyčkáme, až skončí všechny sanační práce, poté se bude svah nějaký čas sledovat a až pak experti znovu zváží, kdy dálnici u Prackovic v plném profilu otevřít," řekl na začátku prázdnin ministr na semináři v pražském sídle Akademie věd a obezřetně doplnil, že dálnici by se mohlo podařit kompletně zprovoznit do konce roku.

O tom každopádně rozhodne takzvaná Rada monitoringu, která je tvořená experty v oboru. K zásadnímu rozhodnutí se odhodlají na základě vyhodnocení výsledků dat naměřených více jak stovkou sond, které byly v geologicky nestabilním území kolem dálnice rozmístěny a které nepřetržitě hlídají pohyb terénu. Výstupy z monitoringu má každou hodinu.

Pracovník měří reakci estakády D8 na zátěžový test

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Zatím pokračují práce na stabilizaci svahu, do kterého bylo již zapuštěno na 120 pilotů. Ty je potřeba provázat, aby fungovaly jako jedna monolitická síť, která zajistí celé území, kde je založeno spodní těleso dálnice. „Aktuálně velmi pomalu a s velkou opatrností pracujeme na nejcitlivější části stavby vysokotlaké injektáži pod klíčovými body založení stavby,“ upřesnil Rýdl a zdůraznil, že i po dokončení stavby a zprovoznění dálnice v plném rozsahu budou sondy stabilitu terénu nadále monitorovat.

„Zřejmě ale ne v takovém rozsahu jako nyní. Budou asi vytipována klíčová místa, kde se pohyb území bude sledovat dlouhodobě,“ připustil mluvčí.

Nestabilita u estakády se poprvé ve větší míře ukázala loni v říjnu. Stavbaři museli kvůli propadu podpěry mostu rozebrat část dokončené dálnice a odtěžit desítky tisíc tun náspu. Součástí úpravy bylo vybudování šestnáctimetrové odvodňovací stěny a padesátimetrové kotvy.

Stála už 16 miliard

Dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek D8 v délce asi 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.

Stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice přes České středohoří měla původně stát zhruba 3 miliardy. Soutěž na zhotovitele byla s odstupem několika let vypsána na 9,9 miliardy korun. Nakonec však realizace vyšla na zhruba 16 miliard. Proč došlo k prodražení, má odhalit audit, po kterém volají politici. Ministerstvo dopravy ho však v termínu do konce června do Sněmovny nedodalo s vysvětlením, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil.