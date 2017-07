Česko v pololetí obdrželo z unijního rozpočtu 39,5 miliardy korun a odvedlo do něj 22,8 miliardy korun. Zůstalo tak stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

„Za kladným saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stály zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky a rovněž zahájení čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2014-2020,” uvedlo ministerstvo financí.

Od vstupu do EU v květnu 2004 Česko do konce letošního června do rozpočtu EU zaplatilo 496 miliard korun a získalo z něj 1152 miliard korun. Celkem tak z EU získalo o 656 miliard korun více, než odvedlo.