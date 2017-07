Most bude uzavřený nejméně do konce prázdnin, pokud ho bude možné podepřít, v září by mohl být provoz částečně obnoven. Veškerá doprava bude po dobu uzavírky vedena přes Černou Horu, zhruba dvoutisícový městys. Po silnici jezdí tisíce aut, jde o hlavní tah z Brna na Svitavy a Hradec Králové.

Problematická bude situace především pro obec, která již tranzitní a silné kamiónové dopravě odvykla. Řidiče uzavírka zřejmě zdrží minimálně, vzdálenost ujedou prakticky stejnou. Silnice je dlouhodobě přetížená a obce, které na ní leží, čekají řadu let na stavbu dálnice D43, která tranzitní dopravu odvede.

Most čekala oprava, při zjišťování jeho stavu ale silničáři přišli na to, že je nutné ho hned uzavřít. Podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy bude do budoucna nutné starý most zbourat a postavit úplně nový, což bude stát desítky miliónů korun.