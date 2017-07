Odpočívadlo Devět křížů je nejstarším na D1. Podle pověsti byl na tomto místě na rozhraní Vysočiny a Jihomoravského kraje před staletími povražděn svatební průvod a památku každé z obětí připomíná vztyčený kříž.

V minulosti – a to už není jen pověst – se tu na přilehlé dálnici také stalo několik tragických kolizí. „Tady bylo nejvíce nehod, největší kolony,“ řekl Právu ministr dopravy Dan Ťok (ANO), který se na nově zrekonstruovaný dálniční úsek těsně před jeho zprovozněním přijel podívat.

D1 už nepřeběhnou

Nyní je dálnice v každém směru o tři čtvrtě metru širší. Sjezdy z odpočívky, jak ve směru na Prahu, tak i na Brno, jsou již upravené, tak aby nájezd na dálnici byl pro řidiče pohodlnější. V obou částech odpočívky jsou tabule pro řidiče s informacemi o všech odpočívadlech na D1.

Nejmenší si mohou zkrátit volnou chvíli na novém dětském hřišti. Uprostřed dálničních tahů, tedy ve směru na Prahu a na Brno, vznikla zeď ze sypaného kamení. D1 tak již nelze přebíhat.

Přímo při Ťokově návštěvě ovšem musela být D1 uzavřena. Nebylo to kvůli průjezdu ministerského vozu, ale kvůli požáru osobního auta, které se vzňalo na 169. kilometru dálnice ve směru Prahu. Nikdo nebyl zraněn, za místem neštěstí se ale vytvořila mnohakilometrová fronta aut.

Termín 2020 platí

Vláda na rekonstrukci D1 vyčlení celkem 20 miliard korun. Do konce letošního roku by se mělo jezdit na této dálnici po zhruba šedesáti kilometrech zrekonstruované komunikace. Ještě letos by měla být dokončena oprava úseku Psáře–Soutice ve středních Čechách a také oprava úseku Měřín–Velké Meziříčí na Vysočině. Nyní se modernizuje celkem šest úseků D1.

Projekt opravy nejrušnější dálniční tepny v zemi provázejí i potíže. Zdržely se práce na úseku Humpolec–Větrný Jeníkov, protože neziskové organizace napadly odborná vyjádření k tomuto záměru a všech čtyřicet dokumentů bylo nutné zhotovit znovu.

Podle Ťoka to ale neznamená, že by byl termín 2020, kdy má být D1 celkově zmodernizována, v ohrožení. Ministr zdůraznil, že bude nutné v budoucnu řešit potíže s nedostatkem parkovacích míst pro kamióny na českých silničních tepnách. Obdobné starosti s nimi ale mají i další evropské země.