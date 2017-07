Cestovky po útoku v Hurghadě odřeknuté zájezdy neproplácejí

Zájezdy do Egypta Češi po útocích nožem na turisty v Hurghadě ve velkém neruší. Někteří sice obavy přiznávají, ale je jim líto peněz, o které by přišli v případě odřeknutí zájezdu. Na prominutí storno poplatků nemají podle asociace cestovek nárok, nevztahuje se na ně ani pojištění. Jiná by byla situace u přírodní pohromy či kdyby zemi označilo za nebezpečnou ministerstvo zahraničí.