„Tato analýza sdílené ekonomiky přinesla řadu argumentů, proč je do budoucna třeba právně a ekonomicky regulovat sdílenou ekonomiku, respektive výdělečnou činnost řady digitálních platforem, protože často výdělečná činnost nepodléhá zdanění,” řekl Sobotka.

Lidé, kteří vykonávají zprostředkovanou službu, se neřídí předpisy jako zaměstnanci služeb u klasických modelů těchto oborů, dodal. Nejmenoval žádné konkrétní firmy, mezi nejznámější dnes patří poskytovatel alternativní taxislužby či spolujízdy Uber nebo zprostředkovatel ubytování Airbnb.

Podle premiéra se dá očekávat velký rozvoj v oblasti sdílené ekonomiky. „Digitální platformy by neměly být formou, jak se vyhnout pracovně právní ochraně zaměstnanců nebo aby se řádně platily a daně a odvody,” dodal Sobotka.

Hanák: Je to nekalá konkurence



Rozsáhlou analýzu na tiskové konferenci označil za „kvalitní” prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Regulaci podpořil. „Jsou to tisíce lidí, kteří podnikají v oblasti ubytování a dopravy. Řada z nich neplatí daně a jsou nekalou konkurencí. Vláda by to měla umět mapovat a řešit,” řekl.

Dodal, že jde o novou formu podnikání, se kterou nejsou zkušenosti ani v řadě západních zemí. „Budeme se muset podívat k sousedům do Německa a USA, jak to řeší oni,” dodal Hanák.

Podobný názor měl i odborový předák Josef Středula. „Některým subjektům, které v Česku působí, nemůžete ani dát obsílku, aby předložily daňové přiznání, protože tu nemají formálně žádné sídlo, ty firmy nesdílejí data s českou správou,” upozornil. „Rozvoj podnikání může jít různým směrem, ale tento nový směr by neměl být na úkor těch, kteří tuto službu poskytují v současné chvíli,” uzavřel.