Řada domácností, především důchodců, samoživitelek a mladých rodin, přitom dobře ví, co to jsou existenční starosti.

Polovina českých domácností ale skutečně nemusí obracet každou korunu v ruce dvakrát a počet osob, které jsou ohroženy chudobou, se dostal pod deset procent populace. Lidé vždy vědí lépe, za co mají své peníze utratit, než stát, tvrdí oblíbené heslo české pravice. Pohled na statistiky však budí určité rozpaky.

Sázky i drogy

V roce 2015 bylo například sázejícími vloženo do různých legálních her 152,2 miliardy korun, což bylo o 10,2 procenta víc než rok předtím. Zároveň však bylo sázejícím vyplaceno na výhrách 121,8 miliardy korun, proti roku 2014 o 14,1 procenta více. Čisté příjmy ze hry legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her tak činily 30,4 miliardy.

Češi a Češky si neodpírají ani v jiných směrech. Za tabák například předloni utratili 94 miliard korun, za alkoholické nápoje 78 miliard. Útraty za drogy představovaly podle statistických odhadů 11 miliard, za placené erotické služby Češi zaplatili 3,3 miliardy.

Ve srovnání s tím vydali Češi za pomaturitní a nástavbové studium pouhých 122 miliónů. Celkově vydali obyvatelé republiky za vzdělání své a svých dětí v roce 2015 přes 10,3 miliardy korun. Tedy zhruba devětkrát méně než za tabák.

Nejvíc se utratí za bydlení a potraviny

Za co tedy Češi nejvíce utrácejí? Nejvíce peněz podle statistik odčerpávají náklady spojené s bydlením, tedy nájmy, poplatky za energie. Podle posledních údajů z roku 2015 celkem přes 570 miliard.

Tyto náklady přitom v Česku rok od roku rostou. Následují výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje. Za ty jsme zaplatili přes 381 miliard korun.

Na 93 procent obyvatel Česka přesto snadno zvládá pokrýt základní výdaje. Téměř polovina si dokáže bez problému i spořit. Peníze nejčastěji odkládají na horší časy a na dovolenou. Na tu šetří více než třetina domácností. Pravidelnou zahraniční dovolenou si může dovolit čtvrtina Čechů, vyplývá z průzkumu Poštovní spořitelny mezi více než 1500 respondenty.

Auta za 70 miliard

Češi podle Českého statistického úřadu si ročně koupí i auta za 70 miliard korun. Za telefonické služby společně utratíme ročně přes 56,7 miliardy korun.

Vysoké náklady představuje i zdraví. Za léky a zdravotnické potřeby vydají Češi ročně 27,3 miliardy korun, za hrazení pobytů v různých ústavech přes tři miliardy korun. Náklady na udržení zdraví se tak celkově promítnou ve výdajích domácností sumou 45 miliard ročně.

„Lidé mají zájem o cokoliv. Nepřekvapí, že nejrychleji utrácejí za výrobky pro volný čas, což odpovídá tomu, že se zvyšuje životní úroveň,“ uvedl před časem analytik ČSOB Petr Dufek. Zbytné věci, na kterých se dříve za krize spíše šetřilo, se tak podle něj dostávají stále více do popředí spotřebitelského zájmu.

Za rekreaci, kulturu a sport vydají Češi a Češky ročně podle posledních dostupných údajů přes 182 miliard. Z této částky například na kutilství, zahrádkaření padne přes 30 miliard.