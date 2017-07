„Na první pohled vypadá rozpočet příznivě,” uvedl pro Novinky ekonom Komerční banky Marek Dřímal. „Po očištění o vliv evropských peněz na straně příjmů a výdajů by se však přehoupl do schodku 13,2 miliardy. Loni by takto očištěná bilance byla –30,8 miliardy,” zdůraznil.

Podle Dřímala tato skutečnost ukazuje na pokračující problém českých veřejných financí. „Centrální vláda ani v dobách výrazného růstu ekonomiky a minimální nezaměstnanosti nehospodaří s přebytkem či vyrovnanou bilancí, protože zároveň prudce zvyšuje výdaje,” dodal ekonom.

Snížení přebytku ovlivnily nižší příjmy z EU



Meziroční snížení přebytku o 88,67 procenta ovlivnily prostředky přijaté z Evropské unie, které byly za prvních šest měsíců roku 2017 nižší o 69 miliard.

Příjmy státního rozpočtu za prvních šest měsíců tohoto roku činily 534,50 miliardy korun. Výdaje za stejné období dosáhly 629,88 miliardy korun.

Inkaso daňových příjmů včetně sociálních odvodů meziročně vzrostlo o 42,7 miliardy korun, tedy o 8,2 procenta. Meziročně byly celkové příjmy rozpočtu nižší o 20,9 miliardy korun, tedy o 3,2 procenta.