„Dojde tak k záchraně a obnově objektů kulturního dědictví, ale také k otevření prostor, které byly zatím návštěvám veřejnosti odepřeny,“ řekl výkonný ředitel a. s. Lázně Luhačovice Jiří Dědek.

Kolonáda, jíž projdou tisíce klientů a návštěvníků lázní, je po desetiletích provozu značně opotřebovaná. „Připravujeme obnovu skleněných oken, opravit se musí i sloupy a mozaika, která je místy vydrolená a provizorně udržovaná,“ uvedl Jiří Dědek.

Novinkou bude zpřístupnění pítka pramene Amandka a velkým lákadlem by mělo být vyvedení pramene Vincentky do veřejnosti přístupných míst. Pramen je zatím dostupný v hale, kterou také čekají opravy. Vzniknout by zde měla i muzejní expozice.

Lázně Luhačovice

FOTO: Jiří Růžička, Právo

„V patře jsou místa zatím nevyužitá, přitom jde o samotné hojně navštěvované centrum lázní. Expozice bude lidem přibližovat historii lázeňství a shrne informace o léčivých přírodních zdrojích v Luhačovicích,“ popsal ředitel Dědek.

Obnova po etapách

Pětadevadesát procent projektu za 105 miliónů korun mají pokrýt dotace, o které lázně již požádaly. „Samotné dílo pak zahájíme příští rok v květnu, s dokončením se počítá v roce 2021. Nechceme však lázeňské hosty připravit o procházky a pitnou kůru, takže budeme postupovat po etapách,“ uvedl Dědek.

Ještě nákladnější je projekt obnovy areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou, kde se počítá s investicí za více než 110 miliónů korun od února 2019 do konce roku 2021.

„Je to jedinečná příležitost, jak zabránit dalšímu chátrání a jak památku přiblížit původnímu stavu. Chceme co nejvíce rozšířit její využití zpřístupněním pro veřejnost,” zdůraznil Dědek.

Pramen Vincentky je zatím dostupný v hale, kterou také čekají opravy.

FOTO: Jiří Růžička, Právo

„Jádrem expozice budou samotné historické stavby ve své převážně autentické podstatě doprovázené obrazy a zvuky tří fenoménů vážících se k těmto místům, a to léčivých sil přírodních zdrojů, architektury Dušana Jurkoviče a hudby Leoše Janáčka,“ přiblížil Dědek.

Koupele, inhalace, pitná kúra

Do luhačovických lázní přijíždějí pacienti nejčastěji za léčbou dýchacích cest, onemocnění trávicího ústrojí, cukrovky a poruch pohybového aparátu. Přírodní minerální prameny se v Luhačovicích používají k uhličitým koupelím, u klientů jsou oblíbené i jejich inhalace a samotná pitná kúra.

Ročně poskytnou Lázně Luhačovice svým klientům na 80 tisíc přírodních koupelí a bezmála 200 tisíc inhalací minerální vody.