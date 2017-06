František Havlát koncem devadesátých let pomáhal vytvářet program Biopásy, který měl vytvořit pruhová potravní políčka o šíři 6 až 12 metrů umístěná na okrajích nebo uvnitř půdních bloků.

V současné době se stále častěji vyjadřuje ke stavu českého zemědělství. Prý ho k tomu vede skutečnost, že pochází z několikáté generace zemědělců a s venkovem je podle vlastních slov spojen „pupeční šňůrou.“

Co vidíte jako hlavní chybu v českém zemědělství?

Chybou při tvorbě zemědělské politiky bylo zavedení takzvaných sapsových plateb. Zemědělec dostane 5500 korun na hektar, což je špatně. Místo toho by na každý hektar měla být dána minimálně jedna až jedna a půl dobytčí jednotky, k tomu nějaká výroba a na to se mohla vázat nějaká platba. Dotace na hektar nemotivovala k výrobním výsledkům. V půdě proto chybí hnůj, půda strádá a jsou s tím obrovské problémy.

Co by bylo třeba udělat, aby se tyto problémy vyřešily?

Musela by se zcela předělat celá zemědělská politika. Kdysi platilo pravidlo, že tisícihektarový podnik zaměstnával 150 až 200 lidí. Dnes tentýž podnik zaměstnává pět až 10 lidí. Živočišná výroba tak téměř neexistuje.

Špatná věc je už to, že dotace vůbec jsou. Křiví trh v celé Evropě

Je třeba podporovat malé firmy, rodinné firmy. U podpory větších firem se musí nastavit nějaký převodní mechanismus, neboť není možné, aby malý podnik dostával totéž, co velký zemědělský podnik, jen v menším provedení.

Zisk českého zemědělství loni podle ČSÚ meziročně stoupl na 20,22 miliardy korun. Odhadovaný objem vyplacených dotací na výrobu se však zvýšil na 30,8 miliardy korun. Pokud uvažuji správně, vychází mi, že při odečtení dotací je zemědělství v desetimiliardové ztrátě.

Špatná věc je už to, že dotace vůbec jsou. Dotace křiví trh v celé Evropě. Jedněm se něco dotuje, druzí na tom tratí. Dnes navíc odvedeme peníze do Bruselu, po cestě se část peněz ztratí, z Bruselu se nám peníze vrátí, část se jich po cestě opět ztratí a následně je přerozdělíme. To je samozřejmě špatně. Nastavme to v ideálním případě tak, ať u zemědělců a podnikatelů obecně co nejvíce peněz zůstane. Dotace jsou však otázka, kterou se musí řešit v celé Evropě.

A skutečně platí, že pokud by dnes dotace do zemědělství nebyly, tak je zemědělství ztrátové. Stačí se podívat, co se v zemědělství pěstuje. Řepka na biopaliva, kukuřice do bioplynových stanic a malá část pro hovězí dobytek, pšenice. Z osevních postupů tak vymizely jeteloviny, vojtěšky. Pícniny na orné půdě nám dříve tvořily asi třetinu výměry zemědělských podniků. Byla to totiž krmná základna pro dobytek.

Jaký je vliv těchto tří plodin – řepky, kukuřice a pšenice – na půdu?

Řepka, pokud se pěstuje maximálně na desetině obhospodařované půdy, působí jako zlepšující plodina. U nás se jí však pěstuje až čtvrtina. Totéž platí o kukuřici, která z půdy odebírá hodně živin. Podobně pšenice.

Pokud by došlo k okamžitému zrušení podpory biopaliv, pro plodiny by nebylo využití, protože tu nemáme dobytek

Proto potřebujeme vracet vojtěšky, jetelotrávy, luskoviny a další plodiny, aby se půda stabilizovala. Dále je třeba skončit se spalováním slámy v teplárnách. Místo toho potřebujeme, aby zůstala pod dobytkem a pak se v podobě hnoje vrátila zpět do půdy.

Souvisí i pěstování kukuřice a pšenice s dotacemi?

Z řepky se vyrábí olej, který se přimíchává do nafty jako biosložka. Kukuřice se většinou pěstuje pro bioplynové stanice. Druhé využití – stejně jako u pšenice – je pro líh, který se opět přidává do benzínu. Takže všechny tři tyto plodiny se pěstují kvůli biopalivům.

Co by se dělo v zemědělství, kdyby podpora biopaliv skončila ze dne na den?

To by zřejmě nastal kolaps. Vzhledem k tomu nastavení na technické využití plodin, které vnímám jako špatné. Bohužel tu Strana zelených protlačila biopaliva a všichni dávno ví, že to bylo špatně.

Pokud by došlo k okamžitému zrušení, bylo by to velmi problematické. Pro plodiny by do značné míry nebylo využití, protože tu nemáme dobytek. Změnit to tedy potřebujeme, ale nemůžeme si to dovolit ze dne na den.

Muselo by dojít k novému nastavení, aby tu byl dobytek, drůbež, prasata. A tak, jak tomu bylo od nepaměti, by se rostlinná výroba cíleně produkovala pro tu živočišnou. Něco málo, co by bylo atraktivního pro trh, by zůstalo na prodej. To byl například sladovnický ječmen, oves se prodával například na vločky, pšenice nebo žito na mouku. Kukuřice určitě není tržní plodina, řepky bývalo začátkem devadesátých let kolem osmi procent.