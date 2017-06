Podle většiny respondentů (89 procent) stát občany připraví o příliš velkou částku. Za příliš vysoké označilo daňové zatížení 21 procent dotazovaných. Za vysoké ho považovalo 56 procent respondentů. Podle 22 procent občanů je zatížení optimální a podle jednoho procenta je nízké.

„Zajímavá je rovněž skutečnost, že shovívavější postoj k výši daňové zátěže mají lidé od 55 let věku. Tedy ti, kteří se s kratším časovým výhledem chystají do důchodu. A z pochopitelných důvodů se k výši částce na daních nejvíce kriticky vyjadřují živnostníci,” uvedl institut ve výzkumné zprávě.

Daňové zatížení našich občanů

Naprosté většině lidí (91 procent) rovněž vadí zadlužování státu, více než polovině (58 procent) vadí silně.

Lidé netuší, kolik platí



„Zjistili jsme, že lidé vlastně stále netuší, o kolik peněz je stát reálně připraví. Služby státu si cení na mnohem méně, než kolik z nich stát různými způsoby dostane“, komentoval průzkum ředitel Libertariánského institutu Roman Kříž.

Odhad občanů je podle institutu výrazně nižší oproti skutečnost. Pokud by se mohli sami rozhodnout, byli by ochotni zaplatit 14 korun z každé vydělané stokoruny. V případě dostatku financí by pak lidé byli ochotni připlatit za vzdělání, zdravotní péči nebo sociální služby.

Cílem projektu Kolik stojí stát je popularizace co nejsrozumitelnější analýzy nákladů na stát, které nese běžný občan.