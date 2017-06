Například v jedné ze směnáren v centru Prahy se euro prodávalo v den ukončení intervencí ČNB tedy 6. dubna za 27,12 koruny, ve středu 7. dubna zde euro stálo 26,58 koruny, tedy o 54 haléřů méně.

O 75 haléřů zlevnila nedaleko jiná směnárna - kurz je tu ale výrazně horší - 27,77 koruny za euro. V dubnu prodávala euro za 28,52.

„Koho by to nepotěšilo,” řekla k posílení koruny ve videoanketě Novinek jedna z tázaných žen. „Mohla by posílit ještě víc, tak jako bývala před lety,” uvedl jeden z respondentů. V roce 2008 stálo jedno euro 24 korun. Z vyjádření dalších lidí vyplývá, že kurzy směnáren sledují, s nákupem ale nepospíchají.

Posílení jen o pár procent



Oficiální kurz koruny od konce intervencí posílil z 27 korun za euro pod 26,30 koruny za euro, tedy zhruba o 70 haléřů. To znamená o 2,5 procenta. Například švýcarský frank po konci intervencí tamější centrální banky posílil k euru skoro o třetinu. Takhle dramatické posílení od koruny nicméně nikdo z ekonomů nečekal, dosavadní vývoj ale zklamal i střízlivější odhady.

„Osobně jsem čekal za prvé výraznější posílení koruny a za druhé větší výkyvy kurzu. Domnívám se, že ty teprve přijdou s tím, jak zahraniční investoři začnou vybírat zisky a podávat korunová aktiva. Bohužel nelze říci, zda toto období výraznějšího kolísání začne již v tomto týdnu, za měsíc či až například na konci letošního roku,” řekl Novinkám analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Vývoj kurzu koruny k euru

FOTO: David Ryneš, Novinky

Koruna má podle něj potenciál ještě posilovat směrem k 26 korunám za euro. Postupné mírné posilování koruny vůči euru očekává i ekonom Next Finance Jiří Cihlář. Podle něj může za rok euro zlevnit až na 25,50 koruny.

Během léta lze ale pohyby kurzu obtížně odhadovat. „Nejistotou pro následující měsíce je příchod tradiční dividendové sezóny, což bude kurz koruny také oslabovat,” připomněl jeden z aktuálních vlivů ekonom ING Jakub Seidler. Výplata dividend totiž znamená příliv desítek miliard korun na trh.

„Pro případnou výměnu zahraniční měny na plánovanou dovolenou je tak dobré mít na paměti, že období vyšších výkyvů a slabší koruny může přijít velmi nečekaně. Z toho pohledu tak může být vhodné nákupy rozložit na několik částí, aby se riziko případného pohybu koruny směrem k slabším hodnotám a nákup za méně výhodný kurz těsně před dovolenou rozložilo,” radí Seidler.

Záleží na směnárně



Při očekávaných pohybech kurzu o desítky haléřů je tato taktika vhodná hlavně pro ty, kteří si chtějí do eur měnit větší částky. Obecně platí, že klíčová je správná volba směnárny. Jejich nabídky se někdy liší kurzem i víc než o korunu na euro. Nevýhodný kurz nebo přehlédnutý poplatek účtovaný navíc tak snadno převáží spekulace nad načasováním nákupu.

„Vždy se najdou směnárny, které šidí a snaží se zákazníka obelhat méně výhodným kurzem. Každý, kdo má všech pět pohromadě, si tak dnes kurz ověří, třeba na webu ČNB, a následně si ve směnárně ještě před provedením směny vyžádá informace o kurzu a dalších náležitostech - poplatcích, možnosti reklamace,” řekl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Směnárna je povinna tyto informace poskytnout. Pokud kurs bude nevýhodný, může jít o dům dál. Kovanda také upozornil na málo známý fakt, že zákazník může zkusit dohodnout lepší kurz, než má vyvěšený.

„Zákon údaj o kurzu na směnném lístku chápe jen jako ten nejméně výhodný kurz, který směnárna nabízí, avšak nic nebrání zákazníkovi, aby o jeho výši ještě jednal,” dodal.

ČNB nyní zákonodárce žádá, aby měla větší pravomoci právě nad směnárnami, které si dnes mohou stanovovat kurs v podstatě libovolně. „Pokud však budou lidé mít všech pět pohromadě, není rozšiřování pravomocí ČNB třeba. Už takto jich má centrální banka více než dost,” myslí si Kovanda.

Koruna si lépe vedla proti dolaru



Za stejné období od konce intervencí koruna výrazněji než k euru posílila vůči americkému dolaru, což potěší dovolenkáře mířící do zámoří. Od 6. dubna koruna k dolaru posílila o osm procent z 25,30 na 23,30 koruny za dolar.

Vývoj kurzu dolaru k euru

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Zhruba z jedné třetiny stálo za posílením koruny ukončení kurzového závazku a posílení koruny vůči euru. Zbylé dvě třetiny posílení odpovídají posílení eura vůči dolaru, zde se tedy koruna jen svezla,” komentoval pohyb kurzu analytik Miroslav Novák.