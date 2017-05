„Jedním z důvodů extrémního přírůstku nových firem může být zavedení EET od začátku prosince 2016, kdy někteří podnikatelé účelově zakládali nové firmy, aby zakryli nápadné skokové výkyvy v tržbách, které by díky evidenci odhalily finanční úřady. Tuto spekulaci potvrzuje také to, že polovina firem, které vznikly v loňském roce, byla do obchodního rejstříku zapsána v posledních třech měsících roku, tedy těsně před a po spuštění EET,” řekla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Upřesnila, že absolutně nejvíce firem vzniklo v listopadu.

O tom, že někteří podnikatelé budou chtít tuto taktiku v souvislosti se zavedením EET využít, předtím mluvil bývalý ministr financí Andrej Babiš. Loni na konci listopadu Bisnode vydala zprávu, že statistiky zatím účelové zakládání firem nepotvrzují.

„Tehdejší předběžná data tak skutečně vypadala. Teď při zpětné analýze je ale ten trend naprosto zřetelný,” řekla Novinkám Štěpánová.

Aktuální data podle ní také zatím nenaznačují masové ukončování podnikatelských aktivit, o kterých se v souvislosti s EET hovoří. Letos za necelých pět měsíců vzniklo 708 nových firem. Pokud by tempo zakládání nových společností vydrželo do konce roku, byl by zaregistrován druhý největší počet společností za posledních šest let. Naopak počet nových živnostníků v porovnání s předchozími lety spíše klesá.

Vývoj podnikatelské základny v oblasti stravování a pohostinství

Rok Vzniklé subjekty Zaniklé subjekty Firmy Podnikatelé Firmy Podnikatelé 2017* 708 805 104 996 2016 2 226 2 340 269 3 492 2015 1 266 2 191 227 4 147 2014 1 023 2 358 167 4 130 2013 896 2 548 146 4 960 2012 894 3 045 125 2 564 *data do 22. května 2017

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Hlubší analýza dat Bisnode ukázala na to, že u zhruba pětiny firem, které byly založeny v roce 2016, je majoritním vlastníkem fyzická osoba, jež v předchozích letech již ve stravování a pohostinství podnikala na živnostenský list.

Přes 12 procent nově založených společností ovládá majitel, který kontroluje další podnik nebo podniky se stejným předmětem činnosti. Existují případy, kdy se adresy všech firem shodují, doplnila Štěpánová.

EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.