Bank of Ireland dostala pokutu za špatnou kontrolu financování terorismu

Irská centrální banka (The Central Bank of Ireland) udělila pokutu 3,15 miliónu eur (83,2 miliónu korun) Bank of Ireland za „závažné selhání” při kontrole praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka, která je podle aktiv největší v Irsku a třetí mezi poskytovateli úvěrů v zemi, porušila zákon v šesti případech.