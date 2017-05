Zatím není známo, kolik letů bylo zasaženo. Cestující ale hlásí problémy z různých letišť světa na sociálních sítích. Jeden z nich například hlásí, že uvízl v letadle BA na letišti v Belfastu. Další informuje o obrovských frontách na odbavení na londýnském letišti Heathrow.

Podle listu The Independent způsobil výpadek chaos v době, kdy mnoho Britů cestuje na dovolenou před prodlouženým víkendem a začátkem jarních prázdnin.

„Letadlo BA z Londýna, které mělo přistát už ve 12:50, má v tuto chvíli přes hodinu zpoždění. Na odletu stále vyčkává pokynů z Londýna letadlo, které mělo startovat v 11:20,” řekla Novinkám mluvčí pražského letiště Marika Janoušková. Dodala, že vlastí odbavovací systémy Letiště Praha žádný problém nemají.

Stuck on a @British_Airways plane at Belfast going nowhere. “BA computers down worldwide” whatever that means! #britishairways