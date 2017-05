Zatím není známo, kolik letů bylo zasaženo. Cestující ale hlásí problémy z různých letišť světa na sociálních sítích. Jeden z nich například hlásí, že uvízl v letadle BA na letišti v Belfastu.

Podle listu The Independent způsobil výpadek chaos v době, kdy mnoho Britů cestuje na dovolenou.

Stuck on a @British_Airways plane at Belfast going nowhere. “BA computers down worldwide” whatever that means! #britishairways