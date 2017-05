„Vypadá to jako nejvíc do nebe volající účetní chyba v prezidentském rozpočtu za téměř 40 let, co je sleduji,“ napsal Summers, který dříve pracoval i jako hlavní ekonom Světové banky.

Rozpočet počítá v příštích deseti letech s dodatečným příjmem ve výši dvou biliónů dolarů díky rychlejšímu růstu ekonomiky. Tento příjem se má využít k financování Trumpova slibovaného „největšího snížení daní v historii“. S totožnými dvěma bilióny dolarů ale počítá při snížení rozpočtového deficitu, píše BBC.

„Podle mě je tam zjevná logická chyba takového druhu, že by kvůli ní měl propadnout i student u zkoušky ze základů ekonomie,“ napsal Summers na svém blogu.

Nesedí ani odhad růstu ekonomiky



Počty se nezdají ani dalším prestižním ekonomům. Bývalý šéf rozpočtového výboru Kongresu Douglas Holtz-Eakin řekl deníku Los Angeles Times, že čísla „zřejmě nesedí“.

Rozpočtový výhled počítá s rozsáhlými škrty v sociálních programech. Úspora výdajů má přinést 3,6 biliónu dolarů. Dva bilióny navíc má přinést svižnější růst ekonomiky, která podle kalkulace poroste v letech 2021 až 2027 třiprocentním tempem ročně. Tento růst má podpořit právě impuls v podobě daňových škrtů.

Odhad růstu amerického HDP. Prognóza s jakou počítá Trumpův návrh rozpočtu je výrazně optimističtější než výhled Americké centrální banky (Fed) i výboru Kongresu pro rozpočet.

FOTO: David Ryneš, Novinky

I tady mají ekonomové pochybnosti, odhad růstu označují za příliš optimistický. Konzervativní republikánský kongresman Mark Sanford hodnotu tři procenta označil přímo za lež, uvedl server CNN Money.

Autor rozpočtu si za čísly stojí



Šéf Bílého domu pro rozpočtové otázky Mick Mulvaney ale novinářům řekl, že si za čísly nová administrativa stojí.

„Peníze je možné použít současně na snížení rozpočtového deficitu i na kompenzace navržených daňových škrtů pana Trumpa,“ cituje jej BBC.