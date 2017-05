Navrhovaná částka k výplatě akcionářům bude činit 300 982 500 korun. „Což představuje 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním,” uvedla firma.

Uplatňovat právo na dividendu budou moci lidé u akcií, které získají do 14. června, splatná by měla být od 21. července 2017 do 21. července 2020. Vyplacení dividend však ještě musí schválit valná hromada, která se bude konat v neděli.

Společnosti v prvním čtvrtletí letošního roku klesly tržby meziročně o 8,4 procenta na 1,34 miliardy korun. Podle vedení firmy byl výsledek v souladu s očekáváním.

Nejvíce ho podle finančního ředitele společnosti Daniela Buryše ovlivnily výdaje související s podnikáním Kofoly v Polsku a podpora značky UGO.