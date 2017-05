Kladný hospodářský výsledek přičítá generální ředitel a předseda představenstva Dmitrij Ščuka více než dva roky starému rozhodnutí o uzavření ztrátové ocelárny.

„To rozhodnutí bylo správné, dostali jsme se tak z dlouholetých ztrát a výrazně jsme zlepšili hospodaření,“ uvedl Ščuka.

„Navíc to načasování bylo relativně šťastné tím, že jsme propouštěli v okamžiku, kdy se výrazně zlepšily podmínky na trhu práce a všichni lidé, co odešli a co víme, si našli náhradní zaměstnání,“ upozornil.

Po uzavření ocelárny musela firma začít odebírat polotovary pro výrobu tlustých plechů — ocelové bramy — od dodavatelů. Ti se dnes rekrutují z Brazílie, Ruska a Slovenska. Společnost potřebuje okolo 700 tisíc tun bram ročně.

Věří v ještě lepší rok 2017



V roce 2016 Vítkovice Steel vyrobily 328 tisíc tun plechů a 136 tisíc tun štětovnic. „Do roku 2020 se chceme vrátit na původní úroveň objemu výroby plechů, což je zhruba 650 tisíc tun ročně, a zvýšit výrobu těžkých profilů (štětovnic) na 200 tisíc tun ročně,“ uvedl Ščuka.

Ten věří, že letošní rok bude pro firmu ještě lepší než ten loňský.

Vítkovice Steel vlastní od roku 2014 skupina soukromých investorů. Firma má 941 vlastních a 50 agenturních zaměstnanců a provozuje dvě válcovací tratě, tzv. Kvarto na tlusté plechy a těžkou profilovou trať, která vyrábí štětovnice.

Její výrobky nachází uplatnění při stavbě lodí, mostních i ocelových konstrukcí a struktur, při výrobě dopravních a stavebních strojů, tlakových nádob, uskladňovacích nádrží a větrných elektráren. „Jde o široké spektrum, ze kterého se speciálně ty větrníky rozvíjejí velice rychle a stávají se pro nás nosným programem,“ poznamenal Ščuka.

Podle Ščuky investice akcionářů do firmy rozhodně nepředznamenávají její možný prodej.

„Ocelářství není zrovna odvětví, do kterého se investoři hrnou, takže my chceme dostat tu firmu na úroveň výroby před krizí, což by umožňovalo udržovat roční EBITDU na úrovni kolem 800 miliónů až miliardě korun. Potom už by to možná byl zajímavý objekt ke koupi, a výhledově by se o tom dalo uvažovat. Teď momentálně ale žádné plány na prodej nejsou,“ řekl.