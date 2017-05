„ČEZ by v roce 2024 řešil zásadní renovaci, aby vyhovovaly parametry elektrárny. Pro Tykače může být výhodné vytvořit vertikální spojení těžby uhlí a výroby elektřiny a připravit těžbu daleko za rok 2025,“ řekl Právu analytik Petr Hlinomaz.

„Vše je to o podmínkách. Czech Coal dle médií aktuálně nabízí kolem 10 miliard. To odpovídá 8,3x násobku provozního zisku EBITDA elektrárny za rok 2016, což je podle mého názoru vcelku adekvátní úroveň,“ řekl Právu analytik Fio banky Jan Raška.

Tři posudky pro prodej

„S ohledem na komplexní povahu transakce je nutné, aby dozorčí rada posoudila transakci co nejpodrobněji, než definitivně sdělí svůj postoj,“ řekl minulý týden předseda dozorčí rady ČEZ Václav Pačes.

„Dozorčí rada se transakci velmi pozorně věnuje poslední měsíce, má k dispozici tři nezávislé posudky, ale s ohledem na šíři problému má ještě otázky, které potřebuje detailněji objasnit.“ Podle informací Práva všechny tři posudky od společností Deloitte, KPMG a Erste doporučují, aby ČEZ elektrárnu v současné době prodal.

Soustředit se chceme na provozování renovovaných elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice Roman Gazdík, mluvčí ČEZ

Vršanská uhelná považuje odložení rozhodnutí dozorčí radou ČEZ za politické rozhodnutí. Její mluvčí Gabriela Sáričková Benešová sdělila, že společnost nabídla za Počerady deset miliard korun a nabídka platila za dohodnutých podmínek jen do konce dubna.

Hlinomaz ale nevylučuje, že se obě strany nakonec dohodnou v pozdějším termínu. „Nemyslím si, že by ultimativní stanovisko Tykače hrálo zásadní roli, myslím, že Tykač a spol. by se k jednacímu stolu vrátili,“ řekl Právu Hlinomaz. Doplnil, že by stálo za to rozhodnutí odložit na dobu po volbách, do rozhodování se podle něho nyní promítá více než jen racionalita.

Cena elektrárny se bude snižovat

Podle Rašky je částka rozdělena na 4,5 miliardy Kč v hotovosti a zbylých 5,5 miliardy představuje budoucí výnos do roku 2023 plynoucí z prodeje elektřiny vyrobené elektrárnou Počerady. Myslí si ale, že druhou uvedenou složku je třeba vnímat s otazníkem, protože bude odvislá od budoucích cen elektřiny, výrobních nákladů Počerad a objemu produkce této elektrárny.

„Pokud budu uvažovat aktuální forwardovou křivku indikující tržní ceny elektřiny kolem 28–29 EUR/MWh, mnou odhadované výrobní náklady Počerad kolem 22 EUR/MWh a běžný roční objemu produkce této elektrárny ve výši 5–6 TWh, je podle mého názoru budoucí výnos přesahující 5 miliard celkem reálné číslo,” uvedl.

Celkových 10 miliard by tak bylo mnohem víc, než by ČEZ dostal za elektrárnu v budoucnu. V dříve uzavřené smlouvě s Czech Coalem má totiž ukotvenou možnost těžařům prodat elektrárnu v roce 2023, jenže jen za 2 miliardy. Czech Coalu by ji v té době ale předával v neprovozovatelném stavu.

„Od ČEZ by v roce 2024 převzal podinvestovanou elektrárnu, do které by posléze musel výrazněji zainvestovat a třeba i kvůli tomu na čas zastavit výrobu,“ vysvětluje Raška.

Prodej má umožnit odklon od emisí



Vedení ČEZ vysvětluje prodej nejen ekonomickým ziskem, ale také svým větším příklonem k výrobě z bezemisních zdrojů v budoucnu.

„To neznamená, že uhelnou energetiku zcela opouštíme. Soustředit se ale chceme na provozování renovovaných elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice, které mají nižší emise CO2 a znečišťujících plynů a látek a stojí na patě našich uhelných dolů, takže je jejich provoz dlouhodobě ekonomicky výhodnější než u elektráren, do kterých je nutné uhlí dovážet a kde nelze využít výhod ze společného vlastnictví – elektrárna a důl,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

„Takovou elektrárnou jsou právě Počerady,“ dodal.

Elektrárna Počerady Elektrárna byla uvedena do provozu postupně po dvou blocích o výkonu 200 MW v letech 1970 a 1971 (Počerady I) a 1977 (Počerady II). Elektrárna leží na Lounsku mezi městy Louny a Most. V současnosti svým instalovaným výkonem 5 x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Odpovídá zhruba polovině instalovaného výkonu jaderné elektrárny Temelín.

Elektrárna spaluje hnědé energetické uhlí, které se dopravuje po železnici z mostecké pánve, především z dolu Vršany, který patří Czech Coal Společnost ČEZ v letech 2011 až 2013 vybudovala v areálu elektrárny paroplynový zdroj o výkonu 838 MW

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží 70 procent akcií firmy přes ministerstvo financí. Dozorčí rada ČEZ má 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců.