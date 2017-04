ČEZ se skupinou Czech Coal o prodeji elektrárny Počerady jedná od začátku letošního roku. Podle Hospodářských novin Tykačova firma za elektrárnu nabízí deset miliard korun. [celá zpráva]

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let. Opci na prodej elektrárny Czech Coalu mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem.

Desetimiliardová nabídka Czech Coalu má podle HN tři části. V hotovosti má ČEZ dostat 4,5 miliardy. Do konce roku 2023 by mu Počerady dodávaly prakticky veškerou elektřinu, kterou vyprodukují, za výrobní náklady. ČEZ by ji pak mohl prodat s odhadovaným ziskem dalších více než pěti miliard.

Osobnosti proti prodeji



ČEZ chce do roku 2035 odstavit více než polovinu kapacity uhelných zdrojů v Česku, uvedl minulý týden ředitel strategie ČEZ Dávid Hajmán. V provozu mají zůstat pouze nové a modernizované elektrárny v Ledvicích, Prunéřové a Tušimicích a teplárna Mělník, která má dlouhodobě dodávat teplo pro Prahu.

S tím, že by ČEZ prodal Počerady Vršanské uhelné, nesouhlasí některé známé osobnosti. Vládě nedávno zaslaly výzvu, aby se proti případnému prodeji postavila. Prodlužování doby spalování uhlí podle signatářů popírá Pařížskou klimatickou dohodu o ochraně klimatu. Výzvu podepsali mimo jiné někdejší předseda Senátu a federální premiér Petr Pithart, zpěvačka Marta Kubišová a herec Arnošt Goldflam.