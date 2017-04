V případě datových tarifů resort zaplatí 32 korun u limitu 3 GB a 109 korun u limitu 10 GB.

Finance dosud využívaly služeb více operátorů. Tentokrát však ministerstvo financí nakoupilo služby od jednoho operátora, a to i pro resortní organizace jako Generální finanční ředitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových či Generální ředitelství cel.

„A právě díky objemu této centralizované veřejné zakázky se podařilo dosáhnout na výhodnější cenu,” uvedl mluvčí ministerstva.

Za čtyřletý kontrakt finance zaplatí celkem 22,63 miliónu korun bez DPH.

Kvůli postoji k mobilním tarifům byl před časem odvolán ministr financí Jan Mládek. Jeho náměstek uvedl, že kdo chce levné tarify jako v Polsku, má jet do Polska. Do zákona o elektronických komunikacích se zase pokusil prosadit paragraf, který by spotřebitelům znemožnil vyjednat si u operátora individuální tarif. [celá zpráva]