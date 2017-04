Tankování do přistavených železničních cisteren z nádrže muselo být před 14 dny přerušeno, protože nafta v ní byla zkalená. Testy nyní prokázaly, že to bylo právě kvůli nadměrnému množství vody.

Švagr uvedl, že kvůli záležitosti byly zatím zrušeny tři vlaky, které palivo do Česka vozí. Správa ale stále počítá s tím, že veškerá nafta bude do ČR odvezena do konce července, jak bylo avizováno.

Před odvozem nafty z problémové nádrže podle něj budou znovu provedeny testy certifikovanou společností. „Tyto testy zaplatí majitel skladu. Teprve až bude v nádrži opět nafta splňující všechny normy, tak bude možné ji odvézt. Prozatím se bude odvážet nafta z ostatních nádrží,” uvedl. Vlastníkem skladu je od loňska společnost Krailling Oils Development.

Doma je víc než polovina uskladněné nafty



Po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se Česko nemohlo k uložené komoditě skoro dva roky dostat. Transport paliva začal v polovině loňského října. Švagr v úterý řekl, že v tuto chvíli je zpět v ČR 57 procent nafty, kterou přivezlo 36 vlaků.

Dopravu paliva do ČR zajišťuje státní distributor paliv Čepro, smluvním dopravcem je ČD Cargo. Švagr už dříve uvedl, že přeprava paliva nebude stát více než 60 miliónů korun.

Česko může mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004. Dodatek v roce 2010 uzavřela SSHR. Správa tehdy argumentovala například tím, že stát uskladněním části zásob nafty v Německu ušetří desítky miliónů korun. Švagr v minulosti několikrát uvedl, že předchozí vedení správy ale neodhadlo všechna potenciální rizika, která z kontraktu vyplývala.

Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi společnosti Mero

FOTO: Mero

S kauzou Viktoriagruppe souvisí podle dřívějšího vyjádření Švagra také obvinění bývalého šéfa SSHR Ondreje Páleníka, který byl spolu s dalším vysoce postaveným manažerem správy v únoru obviněn kvůli uzavřenému dodatku na pronájem nádrže v Nelahozevsi.

Švagr uvedl, že Viktoriagruppe se před časem zavázala hradit náklady na pronájem nádrže firmě Mero, která je státním provozovatelem ropovodů, v roce 2013 byl ale podepsán dodatek ke smlouvě, který firmu této povinnosti zbavil.

Podle Švagra od té doby hradí pronájem prázdné nádrže SSHR. Dodal, že stát tak nyní platí společnosti Mero čtyři milióny korun měsíčně. Páleník, který vedl SSHR od listopadu 2012 do února 2014, vinu odmítá.