„Loňských dvanáct měsíců vyrovnalo rekordní úroveň roku 2004, kdy před vstupem Česka do Evropské unie taktéž převládala velká očekávání,“ potvrdil na tiskové konferenci v Praze Bernd Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK, která provádí mezi svými členy šetření již od roku 1999.

Loni stejně jako před dvanácti lety označily dvě třetiny respondentů (64 procent) ekonomickou situaci své firmy jako dobrou, 32 procent jako uspokojivou a pouhá čtyři procenta za špatnou. Přitom ještě v roce 2015 dosahoval počet firem s příznivým hodnocením polovičních hodnot.

Mzdy zamíří vzhůru

„Vrátili jsme se tam, kde jsme byli před velkou krizí odstartovanou v roce 2008,“ zhodnotil výsledky průzkumu Christian Rühmkorf, vedoucí komunikace a public affairs ČNOPK. Letošek německé firmy přítomné v České republice vyhlížejí se zdrženlivou opatrností. Jen 26 procent z nich očekává další zlepšení, zatímco v roce 2014 tak smýšlelo plných 41 procent firem.

Atraktivita vybraných zemí pro investory 1. Česká republika 2. Polsko 3. Slovensko 4. Estonsko 5. Slovinsko 6. Lotyšsko 7. Chorvatsko 8. Litva 9. Maďarsko 10. Rumunsko

„Má to co do činění se dvěma faktory. Prvním z nich je geopolitická situace, kterou ovlivňují očekávané dopady brexitu, otazníky zůstávají také kolem případných ochranářských opatření USA. A za druhé, čím více se ekonomice daří, tím méně se počítá s dalším ekonomickým růstem,“ uklidňuje Bauer.

Známá bolest: nejsou lidi

Firmy se drží víc při zemi i kvůli očekávanému růstu mezd. Čtvrtina z nich počítá s více než osmiprocentním zvýšením. Každá druhá pak očekává růst odměn za práci v rozmezí od tří do osmi procent. A důsledek? „Poprvé za více než pět let podniky budou přijímat méně nových zaměstnanců,“ doplnil Bauer.

Průzkum ČNOPK také odhalil Achillovu patu současné české ekonomiky, jíž je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Faktor „dostupnost kvalifikovaných pracovních sil“ poslaly firmy z Česka až na poslední místo z celkem 21 faktorů, jinak řečeno, jde o velký problém.

„Česko se stalo obětí svého vlastního úspěchu. Zdroje nemohou být nekonečné. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, především ve výrobě, představuje vážné nebezpečí pro české hospodářství,“ podotýká Pavel Roman, vedoucí korporátní komunikace Bosch Group CZ a viceprezident ČNOPK.