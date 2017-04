Silnější měna se na cenách většiny elektroniky může projevit s několikaměsíčním zpožděním. Bude se týkat novinek uváděných na trh. Zpevnit by koruna měla i k dolaru. Cena většiny elektroniky je přímo či nepřímo navázána na kurz americké měny.

Podle řetězce Euronics je předčasné mluvit o plošném snižování cen, změna kurzu se dotkne až nového zboží. „Nejrychleji se změny kurzu projevují u obrátkovější elektroniky, jako jsou mobilní telefony, notebooky a další podobné zboží,” řekla mluvčí Euronics Lenka Mastešová.

Zlevnění nepřijde hned



Podle finančního ředitele e-shopu Alza.cz Jiřího Ponrta se toho v krátkodobém horizontu letošního roku ohledně cen elektroniky příliš nestane. Velká část zboží je již naskladněna, hlavní dodavatelé mají na velkou část budoucích dovozů navázáno zajištění měny. Skokové změny cen podle něj nelze očekávat.

Posílení české měny může mít v delším časovém horizontu dopad na ceny většiny dováženého zboží. Projevit by se mohlo například i v nižších cenách oblečení a obuvi.

„Oděvy a módní doplňky jsou ve většině případů importovaným zbožím, silnější koruna by je mohla zlevnit. Tento efekt by ale zřejmě nenastal dřív než s uvedením nových módních kolekcí, nejdříve patrně až na konci roku, v období vánočních prodejů,” uvedl ředitel nákupního centra Freeport Fashion Outlet v Hatích Jan Procházka.

Opačný efekt bude mít silnější koruna pro cizince. „Přibližně polovinu našich zákazníků tvoří Rakušané, kteří platí v eurech. V případě scénáře, kdy koruna bude posilovat, je mohou čekat dražší nákupy oblečení,“ dodal Procházka.

Levnější letenky i zájezdy

Silnější koruna by také měla pomoci zlevnit letenky. „Ukončení intervencí ČNB bude mít vliv na cenu letenek takřka bez prodlevy. Předpokládám, že ceny letenek klesnou, ačkoliv do cenotvorby vstupují i další proměnné, jako je například cena ropy,” očekává ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Nejvíce se silná koruna projeví u levnějšího ubytování a pak samozřejmě na útratě na místě Marie Chytilová, Slevomat.cz

„Podle našich kalkulací intervence navýšily cenu letenek o zhruba šest procent, což je u dražších letenek i tisíce korun. Velmi pozitivní vliv by změna kurzu mohla mít na letenky do v současnosti velice oblíbených destinací Asie a USA, kde bychom letos mohli dlouhodobě prolomit hranici 10 tisíc korun za zpáteční cestu,“ dodal.

Internetový prodejce Dovolena.cz předpokládá, že se konec intervencí ČNB nejdříve projeví na cenách dovolených rakouských a německých cestovních kanceláří.

„V případě posílení kurzu budeme moci klientům okamžitě nabídnout levnější zájezdy pořádané právě německými a rakouskými cestovními kancelářemi, neboť ceny zájezdů těchto CK jsou kalkulovány okamžitě, přímo v on-line rezervačních systémech, do kterých se importuje aktuální kurz,“ řekla Eva Sedlmajerová, ředitelka portálu Dovolena.cz, který patří Student Agency.

„Nejvíce se silná koruna projeví u levnějšího ubytování a pak samozřejmě na útratě na místě. Otázkou bude, jak se budou vyvíjet ceny pohonných hmot, které nejsou závislé pouze na devizovém trhu,” dodala ředitelka největšího tuzemského slevového serveru Slevomat Marie Chytilová. Ta očekává, že letošní léto by mohlo být co do počtu prodaných zájezdů do zahraničí jedno z nejsilnějších za poslední roky.