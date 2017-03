Problémy s dodávkami přicházejí v době, kdy poptávka po kubánských doutnících roste, doma i v zahraničí. Doma se zvyšuje poptávka díky prudkému růstu počtu turistů a v zahraničí hlavně díky rozvíjejícím se trhům. Loni prodej kubánských doutníků stoupl o pět procent na 445 milionů USD (11,3 miliardy Kč).

Kubánská tabáková společnost Habanos uvedla, že prodej na domácím trhu se zvyšuje spolu s 13procentním růstem počtu turistů na ostrově. Turistiku podpořilo větší uvolnění pravidel pro cesty z USA na Kubu v rámci normalizace vztahů mezi oběma zeměmi. USA rovněž zrušily restrikce na počet kubánských doutníků, které si mohou turisté přivézt z Kuby do USA, což dále zvyšuje poptávku.

Letošní sklizeň by měla problémy s dodávkami doutníků vyřešit.

Farmáři však věří, že problémy s dodávkami by částečně mohla pomoci vyřešit letošní sklizeň. Pole v provincii Pinar del Río, která je hlavním místem pro pěstování tabáku na Kubě, jsou pokrytá zdravými zelenými rostlinami tabáku. Podle místních farmářů to vypadá, že by úroda mohla být nejlepší za několik let. Tabák je však třeba ještě zpracovat. První doutníky z letošní sklizně by se tak mohly začít objevovat na trhu ve třetím čtvrtletí.