Německá ekonomika se tak v roce 2016 vyznačovala solidním a konzistentním růstem, uvedl Destatis. Za celý rok 2016 německý HDP vzrostl o 1,9 procenta.

Spotřeba státu stoupla oproti třetímu čtvrtletí o 0,8 procenta, soukromá spotřeba pak o 0,3 procenta.

Náš západní soused představuje pro Česko vůbec nejdůležitějšího obchodního partnera. V roce 2015 do Německa mířilo 38,6 procenta českého exportu v rámci EU. Do Německa směřovalo zboží za 1,26 biliónu korun, historicky nejvíce. Na dovozu z EU do Česka se pak Německo podílelo z 39,6 procenta. [celá zpráva]

Německo je naším nejdůležitějším obchodním partnerem.

Důvěra německých podnikatelů v tamní ekonomiku byla podle indexu Institutu Ifo v únoru stejně vysoká jako v prosinci, kdy dosáhla nejvyšší hodnoty od února 2012. [celá zpráva]