„Podle aktuálních odhadů jsou ceny ve velkých městech předražené o 15 až 30 procent,” uvedla Bundesbank. „Cenový nárůst byl obzvlášť výrazný u bytů v osobním vlastnictví ve velkoměstech,” dodala.

Investiční chování Němců má co do činění s vývojem úrokových sazeb, uvedl pro agenturu DPA analytik realitního trhu Peter Ache. „Velmi pozorně sledujeme, jak se budou úroky nadále vyvíjet,” řekl Ache. „Nepředpokládám, že by ceny nemovitostí ve městech v nejbližší době výrazně klesaly,” dodal s tím, že ačkoliv došlo k mírnému zvýšení úrokových sazeb, zatím zdaleka nedosáhly hranice, která by Němce odradila od investic do nemovitostí.

Němci si dosud bydlení spíše pronajímali, avšak právě nízké úroky v posledních letech, je přesvědčily o výhodnosti nákupu nemovitostí.

Přehřívání trhu v Česku a bublina v USA



K možnému přehřívání trhu s nemovitostmi se před nedávnem vyjádřil i český guvernér národní banky Jiří Rusnok.

„V případě, že domácí trh nemovitostí bude v dalším období vykazovat rostoucí známky přehřívání a rizikovější úvěrové charakteristiky, jsme připraveni případně dále tyto podmínky zpřísnit,” prohlásil guvernér.

V létě 2007 vypukla v USA hypotéční krize, která přerostla ve světovou finanční krizi. Snížení úrokových sazeb v USA povzbudilo trh s realitami a počet prodávaných domů prudce stoupl. Vzestup však neodpovídal možnostem americké ekonomiky a právě splasknutí této bubliny stálo na počátku zmíněné krize.