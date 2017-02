Premiér Tsipras žádá MMF o změnu kurzu politiky vůči Řecku. Také vyzval německou kancléřku Angelu Merkelovou, aby přiměla ministra financí Wofganga Schäubleho k ukončení jeho „soustavné agresivity“ vůči Řecku.

Na zahájení zasedání jeho strany Syriza Tsipras vyjádřil přesvědčení, že se podaří najít řešení. Minulý týden se při jednáních mezi Řeckem a věřiteli nepodařilo dosáhnout průlomu.

Obě strany mají již několik měsíců rozdílné názory na velikost přebytku primárního rozpočtu Řecka v roce 2018 a jeho udržení v dalších letech a také v otázce oddlužení. Tyto rozdílné názory brání uvolnění dalších financí Řecku z posledního záchranného programu eurozóny.

Šéf skupiny ministrů financí eurozóny Jeroen Dijsselbloem přitom v pátek večer prohlásil, že zástupci Řecka a jeho mezinárodních věřitelů na jednání dosáhli výrazného pokroku v překonávání neshod ohledně potřebných reforem. Dodal, že ministři financí tento pokrok zhodnotí na svém příštím oficiálním zasedání, které se uskuteční 20. února.

Řecko, které se už v roce 2010 propadlo do hluboké finanční krize, se předloni v létě dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo v průběhu tří let obdržet až 86 miliard eur (2,3 biliónu Kč).

MMF je pro oddlužení, Němci proti



MMF se do třetího programu nezapojil, což někteří představitelé eurozóny vyžadují. MMF však nemá poskytnout peníze, eurozóna potřebuje, aby program zaštítil svými odbornými znalostmi. Nyní se MMF do programu zapojuje jako neoficiální poradce.

MMF svou účast v programu podmiňuje tím, aby eurozóna Aténám výrazně snížila dluhovou zátěž, a tuto potřebu dokládá výpočty o růstu řeckého dluhu v příštích 40 letech. MMF opakovaně prohlašuje, že řecký dluh je neudržitelný.

Proti razantnějšímu oddlužení Řecka vystupuje zejména Německo, které nese většinu nákladů na pomoc Aténám.

Nejbližší termín, kdy bude muset Řecko splatit větší částku dluhu, je v červenci. Politici však chtějí vyřešit problémy s financováním před důležitými volbami v Nizozemsku, Francii a Německu. Půjčky pro Řecko jsou politicky velmi citlivým tématem.