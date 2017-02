Fond předpokládá, že dlouhodobý růst řecké ekonomiky se bude pohybovat těsně pod jedním procentem ročně. Očekává také, že Atény splní rozpočtový cíl preferovaný větší částí vedení MMF. Tím je dosažení přebytku primárního rozpočtu ve výši 1,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2018.

Měnový fond nicméně upozornil, že část jeho vedení teď upřednostňuje cíl eurozóny, podle kterého by měl přebytek primárního rozpočtu Řecka dosáhnout 3,5 procenta HDP. Primární rozpočet nezahrnuje náklady na správu dluhu.

Do třetího balíčku se MMF nezapojil



Prezident euroskupiny Jeroen Dijsselbloem označil hodnocení dluhové situace Řecka fondem za překvapivě pesimistické. Vyloučil rovněž znovu, že by eurozóna umožnila Řecku odpis dluhu. „Je to překvapující, protože Řecku se již daří lépe, než zpráva popisuje,“ řekl Dijsselbloem nizozemské televizi. Dodal, že věřitelé Řecka, mezi něž patří MMF a země eurozóny, budou připraveni k dalšímu zmírnění podmínek splácení dluhu, pokud Řecko bude nadále spolupracovat při reformách. „Na konci současného (záchranného) programu v polovině roku 2018 se znovu podíváme na to, co je možné a co je nutné. Ale ne dříve,“ upozornil. Vyloučil však jakoukoliv úlevu od základního dluhu.

Silně zadlužené Řecko se předloni dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo během tří let obdržet až 86 miliard eur (2,3 biliónu Kč). MMF se do tohoto programu sice finančně nezapojil, nadále však o své účasti jedná, poznamenala agentura Reuters.