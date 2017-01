Pokud by se dnes syrský otec zakladatele Applu Steva Jobse pokusil dostat do USA, poslali by ho zpátky, píše CNN Money. Podobně spoluzakladatel společnosti Oracle Bob Miner je syn íránských imigrantů.

Rodiče duchovního otce internetové aukční síně eBay Pierra Omidyara utekli z Íránu v sedmdesátých letech nejprve do Francie, odkud odletěli do USA. Ani ti by dnes do USA nesměli.

We already have extreme vetting. Trump's order is simple bigotry. #MuslimBan https://t.co/6oVeg0Ml1z — Pierre Omidyar (@pierre) 28. Januar 2017

Právě Omydyar byl jeden z prvních amerických podnikatelů, kteří Trumpův bezprecedentní exekutivní příkaz ostře odsoudili.

„Už teď máme extrémní prověřování příchozích. Trumpův výnos je jednoduše nesnášenlivost,“ napsal Omydyar na Twitteru.

Amazon založil kubánský Američan Bezos



CNN Money uvádí i společnosti, které byly založeny migranty či dětmi migrantů ze zemí, kterých se Trumpův příkaz netýká. Například zakladatel e-shopu Amazon je synem kubánského přistěhovalce.

Na lidi prchající z komunistické Kuby přitom zase tvrdě dopadla změna americké politiky, ke které v rámci ústupků tamnímu režimu přistoupil předchozí prezident Obama několik dní před koncem mandátu.

Spojené státy vůči kubánským uprchlíkům uplatňovaly takzvané pravidlo „mokrá noha, suchá noha“. Lidé, kteří se dostali na americkou pevninu, získali právo na azyl. Pokud je však americké orgány zadrželi ještě v amerických vodách, vracely je zpátky. Nově Američané vrací i Kubánce, kteří se dostali na pevninu.

Trump v pátek na 120 dní pozastavil program Spojených států pro přijímání uprchlíků a na 90 dnů zakázal vstup do USA všem lidem z Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu. [celá zpráva]