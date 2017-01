Americký Oracle koupí českou programátorskou firmu Apiary. Zaplatí miliardy

Americký výrobce podnikového softwaru Oracle podepsal dohodu o převzetí české programátorské firmy Apiary. Americká firma to ve čtvrtek oznámila na svém webu. Hodnota obchodu je podle serveru IHNED.cz do sta miliónů dolarů (do 2,5 miliardy korun).