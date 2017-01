Německá ekonomika loni rostla nejrychleji za pět let

Německý hrubý národní produkt (HDP) v loňském roce stoupl o 1,9 procenta. To znamená největší růst za posledních pět let. Ve čtvrtek to oznámil Statistický spolkový úřad (Destatis). V roce 2015 německá ekonomika rostla o 1,7 procenta, o rok dříve o 1,4 procenta.