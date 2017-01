Do slovenských restaurací by se měl vrátit tatarský biftek

Od poloviny letošního roku by se oblíbený tatarský biftek měl oficiálně vrátit do nabídky slovenských restaurací. Umožní to novela vyhlášky o zákazu podávání tepelně neupraveného masa v restauracích, která na Slovensku platí od roku 2007. Některé restaurace tatarák dál nabízely, ale hrozila jim za to pokuta.