České dráhy v novém jízdním řádu vypraví 7016 vlaků denně, což je zhruba o 117 spojů více než dosud. Více vlaků bude jezdit například v okolí Prahy, dopravce také zavádí nové expresy na trase Praha - České Budějovice - Linec a přímé vlaky z Ostravy do Zvolena přes Banskou Bystricu. Jízdné České dráhy zvyšují o několik korun, u vzdáleností do 120 kilometrů má být dražší o korunu, u větších vzdáleností do čtyř korun. Jde o první zdražení po dvou letech.

RegioJet ke svým vlakům mezi Prahou a Moravou vedeným přes Přerov přidá nové spoje na trati z hlavního města do Brna. Dva ze tří vlaků denně budou pokračovat do Bratislavy, jeden do Starého Města u Uherského Hradiště. V obou směrech jde o šest spojů za den, které dosud provozovaly České dráhy.

Arriva bude nově vypravovat mezi Prahou a Slovenskem čtyři expresní vlaky týdně místo dosavadních dvou. Zavede také víkendový a sváteční přímý vlak mezi Prahou, Českým Krumlovem a Novou Pecí. Mezi Prahou a Benešovem zvyšuje provoz na devět spojů v každém směru.