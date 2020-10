Zemřel herec Karel Fiala, představitel Limonádového Joea

Největší divadelní úspěchy slavil Fiala na jevišti Hudebního divadla v Karlíně, kde působil po čtyři dekády od 50. let minulého století. Tam během čtyř dekád snad nebyl muzikál, v němž by Fiala neměl jednu z hlavních rolí. Jako tenor hrál skoro samé "klaďasy" a milovníky, nejraději měl prý Tonyho z West Side Story.