Zeman se zařadil mezi vozíčkáře. Stav mých nohou není uspokojivý, prohlásil

„Rozhodl jsem se přesunout na vozík, protože na tom nevidím nic špatného. Už teď se s ním občas pohybuji v Lánech či na Hradě. Stav mých nohou není uspokojivý, navíc je to velmi pohodlné,” prohlásil Zeman v nedělním rozhovoru pro server Blesk.cz.

Prezident dlouhodobě trpí neuropatií dolních končetin, kvůli které špatně chodí. K chůzi již řadu let používá hůlku a při pohybu jej kontrolují a jistí členové jeho ochranky.

Pokud to epidemická situace dovolí a ceremoniál předávání státních vyznamenání se letos 28. října na Pražském hradě uskuteční, Zeman jej hodlá absolvovat taktéž na vozíku.

„Bude-li výročí 28. října, přijedu do Vladislavského sálu na vozíku, a když ve svém začátku úvodního projevu zdravím ty různé potentáty, tak pozdravím i vozíčkáře, čímž se mezi ně oficiálně zařadím,” prohlásil prezident.

Prezidentovo okolí se dlouhodobě snaží zamezit novinářům natáčet Zemanovy příchody na různé akce. Naposledy se to stalo ve středu při jmenování nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) na Hradě, kdy byli novináři vpuštěni až po usednutí prezidenta to křesla. Zeman tehdy pro vpuštění novinářů do sálu vydal pokyn „vpusťte hyeny“.